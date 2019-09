CNA Fita, contraria ad abolizione misure sostegno autotrasporto

editato in: da

(Teleborsa) – CNA Fita, associazione che rappresenta alcune decine di migliaia di imprese dell’autotrasporto, di dice “del tutto contraria alla eventuale abolizione delle misure di sostegno a favore dell’autotrasporto“.

La bozza del decreto sul clima prevederebbe la progressiva cancellazione dei sussidi fiscali considerati dannosi per l’ambiente, tra cui quelli per l’autotrasporto merci. “Un provvedimento negativo per l’intero settore”, afferma in una nota.

In particolare, prosegue CNA Fita, “il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione che consente agli autotrasportatori italiani di contenere il divario rispetto al prezzo pagato in altri Paesi. Qualunque riduzione delle agevolazioni non può avvenire se non dopo l’eliminazione di tutte le componenti accessorie che gravano sulle accise. Un lungo elenco in cui compaiono ancora il finanziamento della guerra d’Etiopia del 1935 e la crisi di Suez del 1956”.