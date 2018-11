Cmc non rimborsa la cedola del bond: conto alla rovescia per evitare il default

editato in: da

(Teleborsa) – “Cmc rende noto che non sarà pagata puntualmente alla scadenza del 15 novembre 2018 la rata di interessi in favore dei titolari del prestito obbligazionario emesso in data 16 novembre 2017”. Nella serata di venerdì, il gruppo di costruzioni Cmc, a mercati ormai chiusi, ha annunciato in un comunicato ufficiale che la cedola di uno dei suoi prestiti obbligazionari non sarà pagata alla scadenza. Ancora non si tratta di un default:?la cedola infatti dovrà essere pagata il 15 novembre e il prospetto prevede anche un periodo di “grazia” entro il quale la società può effettuare il pagamento senza finire in default. E’ ufficialmente iniziato il count down per scongiurare questo scenario.

Il Consiglio di amministrazione, ha preso atto all’unanimità che, “per ragioni sopravvenute e imprevedibili, riconducibili in particolare a mancati incassi di commesse e di stati di avanzamento lavori”, la società sta vivendo una situazione di tensione di cassa. Proprio per questo, ha nominato Mediobanca e lo Studio Trombone come advisor finanziari, mentre lo studio del professor Andrea Zoppini e l’avvocato Fabrizio Corsini sono stati scelti come advisor legali.

L’obiettivo, si legge ancora nel comunicato ufficiale, è di “individuare, nel più breve tempo possibile, le misure necessarie al superamento in continuità aziendale della attuale situazione di difficoltà, per poi negoziare una complessiva manovra di riorganizzazione della propria esposizione finanziaria”.