Cloud, Capello (LVenture): colmare gap con Europa importante per PA e imprese

(Teleborsa) – “L’Europa corre nella trasformazione digitale e l’Italia deve cogliere le opportunità contenute nel PNRR e colmare velocemente i gap strutturali nei confronti dei partner europei, per essere in linea con le richieste di progresso più volte richiamate dalla stessa UE”. È quanto dichiara Luigi Capello, CEO di LVenture Group, holding di venture capital quotata in Borsa e tra i principali acceleratori di startup digitali in Europa.

“In questo quadro generale, apprezziamo le parole del ministro Colao dedicate agli investimenti sul Cloud Nazionale che in pochi anni potrà portare l’80% dei principali servizi pubblici alla trasformazione digitale – continua Capello – L’obiettivo è garantire quell’efficientamento indispensabile per crescere in un mercato globale sempre più competitivo”.

“Così come l’evoluzione delle soluzioni digitali delle startup e la loro scalabilità a livello internazionale è garantita dai servizi cloud, la creazione di un’infrastruttura nazionale sarà alla base di un nuovo rapporto non solo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma anche tra la pubblica amministrazione e le imprese, che faciliterà la loro crescita – spiega il numero uno di di LVenture Group – Un’alternativa importante a favore del digitale italiano per emergere e un motivo ulteriore per investitori istituzionali, corporate e family office del nostro Paese per investire sulle imprese digitali italiane”.