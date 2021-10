Clima, von der Leyen: presto nuove regole sulla trasparenza per investimenti sostenibili anti Greenwashing

(Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato che l’Ue è impegnata a mobilitare almeno mille miliardi di euro in investimenti sostenibili entro il 2030. “Per raggiungere obiettivi climatici dobbiamo investire l’equivalente del 2,5% del PIL globale ogni anno solo nel sistema energetico”, ha sottolineato al Summit sugli investimenti sostenibili dell’Ue. Per von der Leyen per attirare più investimenti verso il green “servono regole per creare un rapporto di fiducia tra investitori e imprenditori”. “COP26 a Glasgow sarà un momento della verità per la comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di Sviluppo. L’Ue continuerà ad essere impegnata con il più alto livello di ambizione: l’Ue resta il più grande donatore in fatto di cambiamento climatico”, ha aggiunto.

La presidente della Commissione Ue ha rimarcato come la Commissione abbia proposto specifici standard per i Green bond: “solo gli investimenti con un impatto ambientale chiaramente positivo possono ottenere i Green bond europei”, aggiungendo che l’Ue sta mettendo in campo “nuove regole sulla trasparenza per il settore privato”. “Una famiglia nella lotta al cambiamento climatico cerca una chance di investimento di cui ci si può completamente fidare e non vuole essere ingannata dal Greenwashing”, ha dichiarato.

“COP26 a Glasgow sarà un momento della verità per la comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di Sviluppo. L’Ue continuerà ad essere impegnata con il più alto livello di ambizione: l’Ue resta il più grande donatore in fatto di cambiamento climatico”.