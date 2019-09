Clima, Trump revoca l’autonomia della California su emissioni auto

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump è pronto a revocare l’autonomia della California sui vincoli di emissioni delle automobili. È lo stesso presidente statunitense a scrivere su Twitter di aver chiesto la revoca della Federal Waiver californiana sulle emissioni “per produrre auto molto meno costose per il consumatore e, allo stesso tempo, rendere le auto più sicure”.

In una serie di tweet, il tycoon – noto per le sue posizioni controverse nei confronti del riscaldamento globale e la crisi ambientale – ha spiegato che questo porterà “a una maggiore produzione” con vantaggi “in termini di prezzi e sicurezza, ma anche legati al fatto che le auto più vecchie e altamente inquinanti saranno sostituite da auto nuove, estremamente ecologiche“.

Secondo Trump “ci saranno pochissime differenze nelle emissioni tra lo standard della California e il nuovo standard degli Stati Uniti, ma le auto saranno molto più sicure e molto meno costose. Molte più auto saranno prodotte secondo il nuovo standard, il che significa più lavoro. I produttori di automobili dovrebbero cogliere questa opportunità perché, senza questa alternativa in California, rischiano di essere fuori dal mercato”.

In molti però hanno sottolineato come sia l’ennesima decisione controversa dell’amministrazione Trump su temi delicati come l’inquinamento e la lotta al cambiamento climatico.

Il tutto alla vigilia del summit sul clima delle Nazioni Unite, in programma il 23 settembre 2019 a New York, e mentre la giovane attivista svedese Greta Thunberg, invitata al summit, si trova negli States per una serie di incontri, compreso quello con l’ex presidente Barack Obama.

Così, mentre Trump revocava l’autonomia della California in termini di emissioni, nelle stesse ore, la 16enne chiedeva al Congresso degli Stati Uniti di ascoltare “quello che dicono esperti e scienziati”.

“Unitevi dietro alla scienza”, è stato il suo appello, ricordando che quello che si sta facendo per il clima “non basta”.