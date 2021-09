Clima, tornano nelle piazze i giovani Fridays for Future

(Teleborsa) – Cortei in oltre 70 piazze d’Italia, da Roma a Genova passando per Venezia e Torino, contro i cambiamenti climatici.

Dopo un’estate tropicale, la sesta più calda dal 1800 con una temperatura superiore di 1,55 gradi rispetto alla media, tornano a manifestare in tutto il mondo i giovani di Fridays for Future per lo Sciopero Globale per il Clima sotto l’hashtag #UprootTheSystem, “sradica il sistema”.

Centinaia di giovani si sono dati appuntamento oggi in piazza Cairoli a Milano in vista della Youth ForClimate e la Pre-Cop 26, i due grandi eventi internazionali che, per cinque giorni, trasformeranno la città nella capitale mondiale del dibattito sul clima. Marta Comparelli, una delle sei portavoce dei Fridays for Future Italia ha annunciato per il primo ottobre un grande sciopero con Greta Thunberg in piazza a Milano.

A 48 ore dalle elezioni tedesche, i ragazzi di Fridays for future si sono riversati anche in diverse città tedesche e a Berlino, dove è attesa Greta Thunberg, per aumentare il pressing sui politici che assumeranno la responsabilità del post Merkel.