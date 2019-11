Clima, stop dalla BEI a finanziamento fonti fossili

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca europea per gli investimenti (Bei) prende una posizione netta nei confronti del clima e annuncia che bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili, compreso il gas, dalla fine del 2021.

E’ il secondo provvedimento in tal senso della BEI, che in precedenza aveva già messo al bando il carbone, ma il processo di condivisione non è stato per niente facile: 19 governi europei, Italia inclusa, hanno sostenuto il bando, anche se il nostro Paese è uno di quelli che ha fatto pressione per mantenere il sostegno finanziario ad alcuni progetti. Decisamente contrari i paesi dell’Est (Romania, Ungheria e Polonia).

La BEI è la prima banca multilaterale a prendere una decisione del genere e si candida a diventare quella “banca del clima” sollecitata dalla nuova Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.