Clima, Rapporto Aie: nel 2018 aumentano emissioni di CO2

(Teleborsa) – Livelli di CO2 da record in Usa, Cina e India, paesi che insieme sono responsabili di circa il 70% della crescita di domanda energetica globale. A lanciare l’allarme è l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) che nel Global Energy & CO2 Status Report 2018, appena pubblicato, segnala un aumento delle emissioni globali di anidride carbonica legate alla produzione di energia pari all’1,7%, con il picco storico, raggiunto nell’ultimo anno, di 33,1 Gt di CO2. Tradotto significa 560 milioni di tonnellate di CO2 aggiuntiva immesse in atmosfera lo scorso anno che, per fare dare l’idea – sottolinea l’Aie – corrispondono alle emissioni annue dell’intero settore del trasporto aereo.

Gli ultimi dati dell’Aie, attribuiscono l’85% dell’aumento di emissioni a Usa, Cina e India, mentre l’Ue e il Giappone sono in controtendenza. Nel 2018 a dispetto di una crescita dell’economia dell’1,8% la domanda di energia in Europa è, infatti, cresciuta solo dello 0,2%, consentendo di ridurre le emissioni del settore dell’1,3% rispetto all’anno precedente. A incidere positivamente su questo dato è, soprattutto, l’azione congiunta di Germania e Regno Unito, meno dipendenti dal carbone, e l’utilizzo sempre più importante di idroelettrico e nucleare in Francia.

Se in totale le emissioni di CO2 sono quantificabili, a livello mondiale, in 33,1 miliardi di tonnellate, di questi, 9,5 sono attribuibili alla Cina, dove l’anidride carbonica immessa in atmosfera è aumentata del 2,5% lo scorso anno. Un dato pari alle emissioni di Stati Uniti (4,9 miliardi di tonnellate, + 3,1%) ed Europa (4 miliardi di tonnellate -1,3%) messi insieme. Con un aumento di emissioni del 4,8% l’India ha, invece, raggiunto la quota di 2,3 miliardi di tonnellate.

Per quanto riguarda la stima sull‘impatto dei combustili fossili sulle temperature globali, l’Agenzia attribuisce alla combustione del carbone 0,3 gradi di aumento delle temperature globali rispetto all’era pre-industriale, quasi un terzo dell’aumento totale.