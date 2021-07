Clima, oggi la Commissione Ue presenta il maxi-piano per la decarbonizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione Ue presenterà oggi il maxipiano per il clima con gli strumenti per l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. Il principio sarà quello di chi inquina pagherà di più, un principio evidenziato anche dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un’intervista concessa a La Stampa.

“Stiamo facendo da apripista per un’economia pulita – ha spiegato – Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un’economia decarbonizzata”. Von der Leyen ha anche annunciato l’istituzione di un Fondo sociale che servirà a sostenere le famiglie a bassa reddito in modo da attutire le possibili ripercussioni sociali legate alla transizione. Oltre all’industria, sono infatti interessati anche altri settori che danno lavoro a molte persone come il trasporto stradale e il riscaldamento degli edifici.

“Voglio dimostrare che è possibile decarbonizzare, preservando il pianeta e allo stesso tempo il benessere. Metterò tutto il mio peso e le mie forze affinché ciò accada”, ha aggiunto la presidente della Commissione.