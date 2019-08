Clima, Ministro Costa: “rapporto IPCC completa grave scenario edizione 2018”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, commenta con accenti preoccupati l Rapporto IPCC sul clima diffuso oggi a Ginevra.

“Il quadro descritto completa il grave scenario del rapporto del 2018, che prevedeva l’aumento di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, aggiungendo informazioni sulle questioni territoriali, imponendo l’intensificazione urgente di adattamento dei cambiamenti climatici in tutto il mondo”, ha dichiarato Costa, che continua dicendo “serve un maggior impegno globale, come Paese continueremo ad insistere nella trattativa per ottenere l’obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050“.

Il Ministro poi si è soffermato su altri punti: “Il Governo, varando il decreto Cantiere Ambiente e dando via al Piano Marshall e al Piano stralcio sul dissesto idrogeologico, vuole garantire la sicurezza dei territori e delle popolazioni contro l’intensificarsi degli eventi climatici estremi che sono sempre più intensi”. “Agire adesso è fondamentale – ha concluso Costa -, perché delle azioni tempestive possono portaref. Agire rapidamente sarà molto meno costoso rispetto ad intraprendere azioni più avanti”.