Clima, l’inviato Usa Kerry a Bruxelles per rinsaldare l’asse con l’Ue

(Teleborsa) – L’inviato per il clima degli Stati Uniti John Kerry oggi ha partecipato a Bruxelles ad una riunione del Collegio dei Commissari, ha incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell e la presidente Ursula von der Leyen, intrattenendosi a lungo con il vicepresidente della Commissione responsabile per il Green Deal, Frans Timmermans. Lo scopo della visita era infatti proprio quello di rinsaldare l’asse Ue-Usa in vista della COP26 di Glasgow sul clima.

“Non abbiamo partner migliori dei nostri amici qui in Europa nell’Ue. È importante per noi allinearci ora, che è ciò di cui discuteremo oggi, perché nessun paese può risolvere questa crisi da solo. Ci vorrà l’impegno di ogni paese”, ha detto Kerry poco prima di partecipare alla riunione del Collegio dei Commissari in una conferenza stampa al fianco di Timmermans. “Questo è il momento – ha aggiunto l’inviato americano – Glasgow è l’ultima opportunità che abbiamo e la migliore speranza che il mondo si unisca e centri gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima”.



Si tratta del primo viaggio di un diplomatico statunitense a Bruxelles da quando il presidente Biden è diventato presidente degli Stati Uniti a gennaio. “Lavoreremo mano nella mano per avere successo a Glasgow. Sarà uno sforzo per arrivarci. Sarà un vero sforzo convincere altri importanti attori del mondo a fare la cosa giusta”, ha detto Timmermans.

“È meraviglioso sapere che abbiamo di nuovo un amico alla Casa Bianca“, ha dichiarato Ursula von der Leyen dando il benvenuto a Kerry. “Siamo stati ovviamente felicissimi quando abbiamo visto il presidente Biden, nel suo primo giorno in carica, aderire nuovamente all’accordo di Parigi sul clima – ha aggiunto – venerdì scorso ho avuto il piacere e l’onore di fare una telefonata con il presidente Biden. Ed è stata musica per le mie orecchie sentire il modo in cui mi ha descritto come gli Stati Uniti si stanno muovendo verso l’obiettivo comune di diventare neutrali dal punto di vista climatico”.

(Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)