Clima, il Consiglio Ue: approvata la nuova strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici

(Teleborsa) – Gli Stati membri dell’UE hanno approvato una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha infatti adottato oggi le sue conclusioni in cui ha approvato una nuova strategia che “delinea una visione a lungo termine volta a consentire all’UE di diventare, entro il 2050, una società resiliente ai cambiamenti climatici e pienamente adeguata a rispondere ai loro inevitabili impatti”. Le conclusioni adottate oggi forniscono orientamenti politici alla Commissione per quanto riguarda l’attuazione della strategia.

Il Consiglio ha sostenuto l’accento posto dalla strategia su una migliore raccolta e condivisione dei dati al fine di incrementare l’accesso e lo scambio di conoscenze in materia di impatti climatici e adattamento, anche potenziando la piattaforma Climate-ADAPT. Nelle sue conclusioni, gli Stati membri hanno riconosciuto l’importanza del nesso tra clima e acqua e sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalle soluzioni basate sulla natura nel costruire la resilienza ai cambiamenti climatici, contribuire a preservare o migliorare la biodiversità nonché proteggere e ripristinare gli ecosistemi.

Gli Stati membri si sono detti favorevoli agli sforzi della strategia volti a integrare l’adattamento nelle politiche macrofinanziarie. La Commissione è invitata, in consultazione con gli Stati membri, a esaminare le modalità con cui misurare e gestire i rischi legati al clima per le finanze pubbliche e a sviluppare un quadro che incoraggi il ricorso ad assicurazioni contro i rischi connessi al clima.

Il Consiglio ha sottolineato anche l’importante ruolo svolto dal rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici nella ripresa economica dalla pandemia di Covid-19. L’UE ha fissato un obiettivo di spesa pari ad almeno il 30% a favore dell’azione per il clima, compreso l’adattamento, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e ad almeno il 37% nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Consiglio ha infine sostenuto l’obiettivo della strategia di intensificare l’azione internazionale in materia di adattamento, in linea con l’accordo di Parigi. Ribadisce l’impegno dell’UE e degli Stati membri ad accrescere ulteriormente la mobilitazione dei finanziamenti internazionali per il clima e sostiene il rafforzamento dell’impegno e degli scambi globali in materia di adattamento.

Le conclusioni adottate oggi forniscono anche orientamenti per la presentazione all’UNFCCC, in vista della COP 26, di una comunicazione dell’UE sull’adattamento