Clima, Gentiloni: “UE concentrata su strategia green. Pacchetto in arrivo a luglio”

editato in: da

(Teleborsa) – L’UE resta concentrata sulla sua strategia di tutela del clima e “sta esaminando ogni singola misura adottata” nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) per evitare che altri settori stiano “spingendo nella direzione opposta” e “danneggiando in modo significativo la strategia per la transizione climatica”.

E’ quanto affermato dal commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, alla conferenza sulla sostenibilità organizzata da Euronext, indicando che Next Generation EU e Green Deal “corrono in parallelo” e che la UE ha messo sul piatto per la prima volta “una grande quantità di denaro comune da spendere da qui al 2026“, ma anche “gli investitori privati” avranno un ruolo “cruciale” negli investimenti verso la transizione ecologica e digitale.

Il Commissario ha aggiunto che l’UE sta lavorando alla sua strategia di riduzione delle emissioni e che, a metà luglio, sarà presentato “un pacchetto di 12 proposte legislative per ridurre le nostre emissioni del 55% per il 2030″. “Penso che questo pacchetto sarà di importanza storica per l’Unione europea e per il nostro futuro”, ha aggiunto.