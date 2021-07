Clima, Gentiloni: Fit for 55 è un piano ambizioso per non essere travolti dalla transizione

editato in: da

(Teleborsa) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha costruito la sua identità attorno al Green Deal. Lo ha ricordato il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento a un seminario organizzato dalla Fondazione Symbola esprimendo la sua soddisfazione per la pubblicazione del pacchetto Fit to 55. L’iniziativa – ha spiegato – rivede la strategia verde dell’Unione europea alzando il tiro sugli obiettivi al 2030: un piano ambizioso, ma questa ambizione è necessaria per gestire la transizione ambientale senza esserne travolti, ha aggiunto.

“Questa decisione è stata presa un anno fa e allora poteva apparire più spericolata di quanto appaia adesso. Oggi siamo dentro un quadro che conferma che questa accresciuta ambizione aveva un suo razionale”, ha detto Gentiloni. La trasformazione climatica “ci sarà e ne vediamo molto chiaramente le conseguenze, di ogni genere, non solo ambientali ma anche geopolitiche, cambierà il mondo. Il punto è se ci riproponiamo di gestirla oppure se ne siamo solo oggetto passivo rischiando di esserne travolti: se la gestiamo servono obiettivi molto ambiziosi”, ha sottolineato.