Clima di attesa per Piazza Affari e le Borse europee

(Teleborsa) – I mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza dell’avvio sulla delusione per le nuove indicazioni giunte dalla Cina, dove i profitti delle aziende hanno registrato una contrazione per il secondo mese consecutivo.

La settimana è densa di importanti appuntamenti che saranno in grado di condizionare il sentiment degli investitori e di conseguenza i corsi azionari. In primis, i negoziati tra il vice premier cinese Liu He e i rappresentanti USA sul tema dei rapporti commerciali; il meeting della Federal Reserve che inizia domani e si conclude mercoledì 30 Gennaio; le trimestrali in America che vedono protagoniste le cinque big tech come Apple, Amazon, Facebook e Microsoft. Poi, il voto del Parlamento inglese sul piano B per la Brexit.

Seduta dal clima attendista sul mercato Forex, con l’Euro / Dollaro USA, a 1,1409. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Forte calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,81%), che ha toccato 52,72 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,69%.

Tra gli indici di Eurolandia deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Londra -0,25% seguita da Parigi che cede lo 0,45%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,41%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti costruzioni (+2,03%), immobiliare (+0,94%) e telecomunicazioni (+0,90%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti beni per la casa (-1,49%), bancario (-1,10%) e tecnologia (-0,81%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Azimut, che registra un progresso del 3,01%, grazie al nuovo metodo di calcolo delle commissioni di performance, annunciato nei giorni scorsi.

Exploit di Juventus, che mostra un rialzo del 2,31% sostenuta dalla nuova vittoria nel campionato italiano di calcio.

Su di giri Buzzi Unicem (+2,12%) su cui Equita consiglia “buy”.

Ben comprata Telecom Italia, che segna un forte rialzo dell’1,02%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche, come Fineco -1,95% e Unicredit -1,62%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,64%), Salini Impregilo (+2,61%), Carel Industries (+2,58%) e Danieli (+2,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su De’ Longhi -9,53%: il broker Berenberg ha tagliato il prezzo obiettivo.

In caduta Tod’s, che affonda del 2,74%: gli analisti di Jefferies hanno ridotto il giudizio a “underperform” da “hold”.