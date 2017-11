Clima, Bonn ospita i lavori della conferenza mondiale. ENEA guarda a misure di Cina e USA

(Teleborsa) – Si è aperta, oggi, 6 Novembre, a Bonn (Germania) la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul clima (COP23) che vede la partecipazione di oltre 190 delegati da tutto il mondo.

L’obiettivo è quello di concordare le regole per l’applicazione dell’accordo di Parigi (COP21), entrato formalmente in vigore il 4 novembre 2016, che mira a mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto al periodo preindustriale.

“Nonostante queste premesse, ad aprile scorso è stato raggiunto un picco di concentrazione di CO2 in atmosfera con 412 ppm (parti per milione), il valore più elevato mai registrato negli ultimi 800mila anni – ha commentato Gianmaria Sannino, climatologo ENEA -.

La Commissione europea ha posto come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 del 40% al 2030 e dell’80% al 2050 rispetto ai valori del 1990 (quando nell’Unione europea è stato raggiunto il picco).

“Ma l’Europa da sola non basta – spiega Sannino – se consideriamo che dei 36 miliardi di tonnellate di CO2 a livello globale ogni anno, il 30% è emesso dalla Cina, il 15% dagli Stati Uniti e solo il 10% dall’Europa. Sarà quindi importante seguire a Bonn le misure concrete che Cina e Stati Uniti vorranno mettere in campo per ridurre in maniera drastica le emissioni”.