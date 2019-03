Clima: Bonelli, “chi attacca giovani manifestanti è un cretino”

editato in: da

(Teleborsa) – “I milioni di giovani che sono scesi in piazza saranno pure dei “gratini”, ma chi li ha attaccati è un cretino”: Lo ha dichiarato Angelo Bonelli coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi rispondendo alle critiche mosse nei confronti delle manifestazioni di ieri venerdì 15 marzo sul clima e alla giovanissima svedese Greta che di fatto è stata l’artefice di queste mobilitazioni.

“Accade che senza alcun pudore Daniela Santanchè – continua l’esponente dei Verdi – definisca sui suoi canali social una buffonata il corteo sul clima prendendosela poi con la canzone Bella Ciao modificata in versione ambientalista. Sulla stessa linea il capo della Lega Salvini che anche lui se la prende con la canzone dei partigiani aggiungendo che a manifestare erano i soliti noti, come se un milione di giovani fossero i soliti noti. Poi c’è il sindacalista Bentivogli che sul quotidiano Il Foglio dice che non possiamo regalare la terra agli ambientalisti fricchettoni. E che dire di Rita Pavone che definisce Greta un personaggio da film Horror per poi correggersi malamente dicendo che se avesse saputo che aveva la sindrome di Asperger non avrebbe detto quelle parole, come se bullizzare una sedicenne fosse normale a prescindere dalla sua malattia. Infine arriva la Maglie che Greta vorrebbe metterla sotto con la macchina”.

Per la cronaca, il commento volutamente paradossale su Greta di Maria Giovanna Maglie, giornalista ex RAI e attualmente “opinionista”, si è avuto nel corso della trasmissione di RadioUno RAI “Un giorno da pecora”, salvo anche lei precisare, con un pizzico di voluta ironia, “se non fosse malata”.

“Questo è uno spaccato culturale dell’Italia – ha concluso la sua dichiarazione il Verde Bonelli – che in questi anni ha impedito che nel nostro Paese vi fosse quel processo di modernizzazione, innovazione e conversione ecologica di modelli produttivi obsoleti e inquinanti”.