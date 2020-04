CleanBnB, forte aumento dei ricavi nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – CleanBnB chiude l’esercizio 2019 con ricavi complessivi passati da Euro 1.539.208 a Euro 3.272.441 (+142% rispetto al 2018).

Il risultato operativo lordo è negativo per Euro 1.277.396 in termini percentuali risulta comunque allineato alle previsioni del piano industriale – afferma la società in una nota – aggiungendo che il risultato netto, negativo per Euro 1.522.394, risente del fatto che, “in considerazione alle incertezze determinate dall’emergenza da CoVid-19, in ottemperanza al principio contabile Oic 25, par 41, nel rispetto del principio della prudenza si è preferito non iscrivere imposte anticipate nell’esercizio 2019, diversamente da quanto previsto nel piano, rimandando la valutazione agli esercizi successivi. Questo ha determinato un risultato netto peggiore, pur a fronte di un risultato ante imposte sostanzialmente allineato col piano”.

Posizione finanziaria netta negativa per 3.009.000 euro.

“I risultati di bilancio 2019 testimoniano il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, anche grazie all’intensa attività di sviluppo commerciale e organizzativo che è seguita alla quotazione su AIM Italia nel 2019″, commenta Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB.