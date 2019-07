CleanBnB brinda al debutto su AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Debutto con il botto per CleanBnB, che brinda al suo ingresso sul mercato AIM Italia di Borsa con un rialzo del 5,5% sul collocamento, portandosi a 2,11 euro.

In fase di collocamento la società ha raccolto 3,9 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 45,5%, con una capitalizzazione pari a 13,9 milioni di Euro.

CleanBnB è stata assistita da EnVent in qualità di Nomad e Global Coordinator, mentre Banca Finnat è Specialist dell’operazione.

Il debutto della società attiva nel settore degli affitti brevi (appartamenti e case vacanza) rappresenta la diciannovesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle PMI e porta a 122 il numero delle società attualmente quotate su AIM.

“La quotazione in Borsa di CleanBnB è un passaggio essenziale per i nostri piani di sviluppo”, ha affermato Francesco Zorgno, Presidente, CleanBnB, spiegando che la società è “il primo property manager quotato in Italia, e uno dei primi in Europa” e ciò la mette nelle condizioni di “scalare rapidamente un mercato di dimensioni enormi ed in gran parte inesplorato, dentro e fuori dai confini nazionali”.

Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination, Primary Markets, Borsa Italiana, ha dichiarato che “la quotazione di CleanBnB, conferma come AIM Italia possa rappresentare un supporto per le start up innovative con caratteristiche distintive e con un track record di raccolta di capitale attraverso il crowdfunding”.