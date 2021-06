CleanBnB, aumento di capitale da 2 milioni al via il 28 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di CleanBnB, società quotata su AIM Italia e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve termine, ha reso noti i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della società. Verranno emesse fino a un massimo di 1.657.330 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, al prezzo di 1,20 euro, per un controvalore complessivo pari a massimi 1.988.796 euro.

Le nuove azioni ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 5 nuove azioni ordinarie ogni 21 azioni possedute. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei relativi diritti di opzione e` il 28 giugno 2021. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 28 giugno 2021 e il 16 luglio 2021 compresi. L’aumento di capitale e` finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzare nell’ambito dell’attività della società e a perseguire la relativa strategia di crescita.