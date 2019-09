CleanB&B, cresce il business nel secondo trimestre dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di Amministrazione di CleanBnB ha deliberato, in data odierna, di avviare un’informativa trimestrale su alcuni dati gestionali relativi all’andamento del business, che si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la trasparenza del Gruppo nei confronti della comunità finanziaria in seguito alla quotazione su AIM Italia.

Nel dettaglio, con riferimento al secondo trimestre 2019 la società ha registrato una significativa crescita del proprio portafoglio immobili, incrementato nel trimestre di 121 unità, superando il traguardo delle 600 unità gestite in esclusiva e con la formula del “pacchetto FULL”, operando in 40 località italiane. I soggiorni gestiti da CleanBnB nel secondo trimestre del 2019 sono stati inoltre pari a 4.397, con un incremento del 169% rispetto al secondo trimestre del 2018.

“Il secondo trimestre di quest’anno – ha dichiarato Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB – conferma il trend di fortissima crescita di

CleanBnB fin ottenuto da gennaio. L’incremento del flusso di prenotazioni, del portafoglio gestito e delle località coperte sono decisamente in linea con i nostri piani di sviluppo. Questo prova una volta di più la maturità della società, che ha dimostrato di avere competenze e

mezzi per scalare ancora prima della quotazione su AIM Italia”.

Al momento a Piazza Affari il titolo segna un rialzo del 3,17%.