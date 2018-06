editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori Spa ha approvato oggi all’unanimità il nuovo piano industriale 2018 – 2021 conseguente al conferimento del 67,48% di Gambero Rosso e al mutamento del modello di business.

Il conferimento di Gambero Rosso ha determinato i seguenti effetti positivi sul bilancio consolidato pro forma del gruppo Class: un fatturato proforma al 31.12.2017 che sale da 66,16 milioni a 82,65 milioni di euro; un ebitda proforma al 31.12.2017 da -7,97 milioni a -4,36 milioni. Anche la tendenza del primo trimestre 2018 evidenzia il beneficio apportato dal Gambero Rosso sia dal punto di vista del fatturato sia con riferimento all’ebitda che per il gruppo Class al 31.03.2018 è stato pari a -0,775 milioni e che con il conferimento di Gambero Rosso si avvicina a un sostanziale pareggio.

Il conferimento ha altresì consentito di completare il cambiamento di modello di business, passando da vendita di contenuti in edicola e

abbonamenti e vendita di pubblicità, anche a ricavi per l’utilizzazione dei contenuti ai fini di erogare servizi alle aziende e agli individui. Infatti, con il conferimento, Gambero Rosso apporta una spiccata professionalità in questa direzione, in particolare per l’area Food e Wine, completando le altre F caratteristiche del Made in Italy già presenti in Class Editori e cioè Fashion, Furniture, con la decisiva competenza nel Finance.

In virtù del nuovo modello di business e dei suoi quattro pilastri, il piano industriale quadriennale, comprendente la partecipata Italia Oggi, ha i seguenti target al 2021:

– Fatturato 117 milioni di euro

– Ebitda 19,7 milioni di euro

Con il Piano approvato e con l’attuazione già avvenuta dell’operazione, Gambero Rosso, molto importante per il completamento del nuovo modello di business, viene assicurata una positiva evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo.