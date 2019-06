Class cede il 20% di Gambero Rosso a Università Telematica Pegaso

editato in: da

(Teleborsa) – Class Editori cede una quota di Gambero Rosso Spa. In particolare la casa editrice italiana fondata nel 1986 da Paolo Panerai ha ceduto a Università Telematica Pegaso (attraverso la sua controllata al 100% Garage Start up Srl) 2.889.800 azioni del gruppo editoriale multimediale, pari al 20% del capitale della società, i cui titoli sono negoziati all’AIM Italia di Borsa Italiana. La cessione è avvenuta a un prezzo di 1,12 euro per azione (per un valore di totale di 3.236.576 euro).

In seguito all’operazione Class Editori mantiene il controllo di Gambero Rosso, con una quota del capitale pari al 61,17% della società (pari a 8.838.950 azioni).

“L’operazione rafforza il rapporto nel settore educational che già lega Class Editori e Università Telematica Pegaso , leader assoluto nell’e-learning. L’Education è uno dei settori di sviluppo della casa editrice, che così avanza anche nell’integrazione con Gambero Rosso”, dichiara Paolo Panerai, vicepresidente e amministratore delegato di Class Editori.