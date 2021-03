Clabo, Sandro Rella è il nuovo direttore generale

editato in: da

(Teleborsa) – Clabo, società attiva nel settore delle vetrine espositive e quotata sul mercato AIM Italia, ha reso noto che Sandro Rella è il nuovo direttore generale della società italiana del gruppo. Avrà il compito di dirigere tutte le attività in Italia e coordinerà i rapporti con Howard McCray e Easy Best, le consociate del gruppo Clabo negli Stati Uniti ed in Cina.

Rella, 55 anni di Roma, è laureato in ingegneria elettronica e vanta una lunga esperienza come direttore generale di Angelo Po, società appartenente agli americani di Marmon Holding (gruppo Berkshire Hathaway) attiva nel settore del food equipment.

Clabo ha anche annunciato che nel primo bimestre dell’anno il gruppo ha registrato ordinativi, a livello consolidato, in linea con quelli del primo bimestre 2019 e del primo bimestre 2020 (+2,2% a cambi costanti). Il totale di gennaio e febbraio ha raggiunto quota 8,95 milioni di euro (a cambi costanti), contro gli 8,76 del 2020 e gli 8,68 del 2019.