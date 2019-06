Clabo, ok del CdA ad emissione prestito obbligazionario fino a 8 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Clabo ha approvato in data odierna (12 giugno 2019) l’emissione di un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 8 milioni, con scadenza all’1/7/2025, da emettersi in un’unica tranche entro il 30 giugno 2019.

In relazione all’emissione, la società attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, ha in corso negoziazioni con due primari investitori istituzionali italiani, Anthilia Capital Partner SGR S.p.A. e Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., che hanno già deliberato positivamente l’intervento, ognuno per la propria parte e comunque fino

all’ammontare nominale complessivo, e con i quali nella giornata di domani verranno sottoscritti i rispettivi “contratti di sottoscrizione delle obbligazioni”.

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione della Società ed in modo coerente con le previsioni di funding del Piano Industriale 2018-2022, è finalizzata a supportare in questa fase gli investimenti previsti nel piano di crescita per il potenziamento della struttura industriale in coerenza con la strategia del Gruppo di digitalizzazione dei processi produttivi nell’ambito del progetto “Clabo Fabbrica 4.0”.