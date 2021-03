Clabo, nel 2020 ricavi a 35,8 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Clabo chiude il 2020 con un valore della produzione pari a 35,8 milioni, il valore della produzione adjusted è pari a 40,3 milioni (Euro 54,6 milioni al 31 dicembre 2019) in calo del 26,1%.

Il Margine Operativo Lordo è pari a Euro -6,5 milioni. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) adjusted (al netto di costi per eventi non ricorrenti) è pari a Euro 0,7 milioni (Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2019), in calo dell’89,5%.



Il Risultato Netto è pari a Euro -10,1 milioni. Il Risultato netto adjusted si attesta a Euro – 3,9 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2019), dopo oneri non ricorrenti pari ad Euro 6,3 milioni (Euro 0,4 milioni nel 2019), oneri finanziari netti e differenze su cambi pari a Euro 2,2 milioni ed imposte nette positive per effetto delle differite per Euro 2,5 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 37,5 milioni incluso effetto IFRS 16 per Euro 2,1 milioni (Euro 29,4 al 31/12/2019) in aumento di 8,2 milioni di euro rispetto a fine 2019 per effetto della perdita di gestione e degli investimenti in “CapEx”.