Clabo fa il pieno di utili e vola in Borsa

(Teleborsa) – Ottima giornata per Clabo, che oggi vola in Borsa venendo anche sospesa al rialzo ad un ultimo prezzo di 1,935 euro. Il titolo evidenzia un progresso teorico del 17,5% e viene galvanizzato dai positivi risultati trimestrali presentati stamattina dalla società operante nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie.

Il Gruppo, quotato sul mercato AIM Italia, ha evidenziato ricavi totali per 13,5 milioni di euro in leggero aumento rispetto ai 13,4 milioni del primo trimestre 2018. Le vendite nette sono invece salite del 19% arrivando a toccare, dalle 11.272 milioni unità, le 13.480 milioni di unità. L‘Ebitda, a 1.802 milioni dai 1.358 milioni, si incrementa del 32,7% mentre l‘utile netto cresce del 259,7% passando da 124 milioni a 446 milioni di euro.



Pierluigi Bocchini, Presidente Esecutivo di Clabo, ha dichiarato che “il primo trimestre del 2019 mostra in pieno il potenziale del nuovo perimetro del Gruppo al netto degli effetti delle operazioni straordinarie che avevano caratterizzato in modo significativo i risultati dei primi tre mesi degli scorsi due esercizi. Il trend di crescita delle vendite prosegue in modo deciso, soprattutto sui mercati asiatici e nordamericani. Il mercato europeo nel suo complesso registra tassi di crescita più deboli rispetto a quelli delle altre macro aree nel mondo, ma pur sempre in variazione positiva. Il Gruppo conferma quindi un trend superiore ai 6 milioni di euro di ordini al mese in questa prima parte dell’anno, cosa mai accaduta nella storia di Clabo. Lo stabilimento cinese è finalmente a regime con la struttura dei costi ottimizzata e in pieno recupero dell’efficienza. Siamo fiduciosi di poter rispettare i numeri del nostro piano industriale sia in termini di proffittabilità che generazione di cassa”.