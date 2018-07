Clabo, controllata USA riceve nuovi ordini. Titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Clabo, che tratta in rialzo del 5,41%.

La controllata statunitense Howard McCray (HMC) ha ricevuto due ordini per un totale di 1 milione di dollari statunitensi da Shell Oil Canada e Boar’s Head.

In particolare, HMC è stata scelta da Shell Oil Canada come fornitore per il nuovo concept dei punti ristoro all’interno delle stazioni di servizio Shell nell’area di Toronto. La commessa per HMC ha un valore superiore a 500.000 dollari.

Boar’s Head, ha scelto il prototipo di vetrina realizzato da HMC per i propri punti vendita confermando un primo ordine di circa 100 unità per un controvalore superiore a 400.000 dollari.

L’andamento di Clabo nella settimana, rispetto al FTSE Aim Italia, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Il quadro tecnico di Clabo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,067 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 3,202. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,013.