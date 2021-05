CiviBank, efficace la trasformazione in SpA e società Benefit

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di CiviBank ha dichiarato efficace la delibera di approvazione della trasformazione della banca da “Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni” e del nuovo statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello status di “società benefit“.

“Per noi, e per il territorio, è un passaggio importantissimo, e il successo della trasformazione ci riempie di orgoglio – ha commentato la presidente Michela Del Piero – Ora dobbiamo fare tesoro di questo entusiasmo e continuare a lavorare per riscrivere il modo in cui facciamo banca a tutti i livelli: la trasformazione è cosa fatta, ma “fare” in quanto Società Benefit richiede evoluzione, innovazione costante e responsabilità. Siamo pronti a cogliere questa sfida”.

La banca del Friuli Venezia Giulia sottolinea che la trasformazione deliberata su base volontaria dai propri soci, le potrà permettere di entrare “in un mercato aperto, più liquido e negoziabile“, che possa riconoscere “il valore effettivo della banca, dei suoi valori fondamentali e del suo percorso di crescita”. In particolare, viene evidenziato in una nota, l’adozione della nuova forma societaria costituisce il presupposto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita dimensionale, territoriale e reddituale previsti dal piano strategico 2019-2023, ed elemento essenziale per aumentare l’attrattività della banca verso gli investitori.