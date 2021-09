CiviBank, concluso con successo l’aumento di capitale

(Teleborsa) – Si è conclusa con successo l’offerta di massime n. 9.483.225 nuove azioni ordinarie CiviBank (Banca di Cividale), rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 49.976.595,75 euro, deliberato in data 16 luglio 2021 dal CdA della Banca a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell’articolo 2443 del

Codice Civile, dall’assemblea straordinaria di CiviBank del 13 aprile 2019.

Durante il periodo di Offerta in Opzione, iniziato il 2 agosto 2021 e conclusosi il 21 settembre 2021, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 3.481.735 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 2.089.041 Nuove Azioni, pari al 22,03% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, complessivamente pari a Euro 11.009.246,07.

I n. 12.323.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione sono stati offerti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, organizzato e gestito da Hi-mtf SIM e interamente venduti nel corso della prima asta tenutasi in data 24 settembre

2021. Successivamente, tutti i diritti di opzione acquistati nel contesto dell’offerta sul Hi-mtf sono stati esercitati, con conseguente sottoscrizione di n. 7.394.184 Nuove Azioni, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 38.967.349,68.

Pertanto, l’Aumento di Capitale si è concluso con l’integrale sottoscrizione delle n. 9.483.225 Nuove Azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75. In considerazione del perfezionamento dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale della Banca è pari a Euro 79.362.930 ed è suddiviso in n. 26.454.310 azioni ordinarie CiviBank prive di indicazione del valore nominale. L’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ex articolo 2444 del Codice Civile è stata depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine.

CiviBank è stata assistita da BonelliErede, in qualità di advisor legale, e da ZNR Notai, che ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.