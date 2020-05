Città metropolitana Bologna: 20 milioni per far “ripartire” le strade

editato in: da

(Teleborsa) – Ripartiti i cantieri sulle strade provinciali della Città metropolitana di Bologna, per un totale di 20,7 milioni. Gli interventi sulle strade provinciali ammontano ad un totale di 12.340.886,92 di euro e prevedono lavori di pavimentazione e messa in sicurezza in diverse aree di Montagna e Pianura Est ed Ovest, lavori di fornitura di segnaletica e messa in sicurezza delle rete stradale provinciale e lavori di rifacimento giunti sulla Sp1, Sp2 ed SP18.

Riparte anche il cantiere del tratto della Ciclovia del Sole sul tracciato ferroviario dismesso Bologna. Inoltre vi sono altri lavori già appaltati che verranno consegnati a breve ed eseguiti nel corso del 2020, mentre una terza parte dei lavori riguarda progetti con gare da avviare – i cui tempi sono subordinati alle procedure di appalto – per un totale di 6.861.843,36 euro tra cui vari lavori di sistemazione di movimenti franosi dovuti al dissesto idrogeologico.

Per il miglioramento della sicurezza della rete viaria, la Regione ha inoltre messo a disposizione della Città metropolitana oltre 728 mila euro. Le risorse, che devono essere approvate con la prossima variazione di Bilancio, verranno utilizzate da Palazzo Malvezzi per combattere l’alta incidentalità e per il trattamento di tratti stradali a superficie monostrato.