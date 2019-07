Citigroup, trimestrale supera le aspettative

editato in: da

(Teleborsa) – Inizia la stagione delle trimestrali statunitensi. Ad aprire le danze Citigroup, prima tra le grandi banche americane a rendere noti i risultati di periodo.

Per la multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari la trimestrale è risultata migliore del previsto, facendo registrare nei tre mesi che vanno da aprile a giugno, profitti per 4,799 miliardi di dollari.

Il rialzo del secondo trimestre del 2019 vede perciò utili in crescita del 7%, rispetto ai 4,49 miliardi di un anno fa.

I ricavi hanno descritto un innalzamento del 2% a 18,758 miliardi. Gli analisti attendevano un utile di 1,81 dollari per azione con ricavi per 18,5 miliardi. L’eps, o utile per azione, si è attestato a 1,95 dollari, in miglioramento dagli 1,81 dollari indicati dal mercato. Nonostante ciò al momento risulta moderata la crescita del titolo che si vede in up di uno 0,28%