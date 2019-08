Citigroup su Governo italiano: “Più europeista ma potrebbe durare poco”

editato in: da

(Teleborsa) – Gli analisti di Citigroup Inc., multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York, sono cauti sulle prospettive del nuovo possibile Governo italiano.

Da una parte evidenziano come il Governo M5S-PD sarà potenzialmente più europeista. Sono ottimisti anche in vista della manovra fiscale, ma non del tutto a proposito delle riforme strutturali. I dubbi li mettono infine sulla durata di quest’alleanza politica, che potrebbe anche essere solo di alcuni mesi.