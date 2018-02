Cisco System torna a crescere. Brilla il titolo al Nasdaq

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Cisco Systems, che tratta in rialzo del 5,37% conquistando la vetta del Nasdaq. A galvanizzare gli investitori la trimestrale migliore delle attese. La multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un utile per azione al netto delle poste straordinarie pari a 63 centesimi ad azione, contro i 57 dell’anno prima e i 59 previsti dagli analisti.

Bene i ricavi saliti del 3% a 11,89 miliardi di dollari, oltre gli 11,81 miliardi indicati dal consensus, dopo due anni di cali.

Rivisto al rialzo l’outlook. Per il terzo trimestre Cisco prevede di raggiungere un eps tra 64-66 centesimi e ricavi in aumento del 3-5% (attese del mercato: eps di 63 cent e ricavi di 12,13 mld).

Soddisfatto l’amministratore delegato Chuck Robbins: “La nostra strategia sta funzionando”.