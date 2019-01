Circle si aggiudica commessa da 660 milioni con ADS Insight e ISL

editato in: da

(Teleborsa) – Circle, società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, affiancherà la Commissione Europea (DG MOVE) e il Coordinatore delle Autostrade del Mare nello sviluppo del piano per le Autostrade del Mare “MoS Implementation Plan 2019-2022”.

Più in particolare, Circle, insieme ai partner ADS Insight Sprl (Brussels) e ISL – Institute of Shipping Economics and Logistics (Bremen), si è aggiudicata un tender del valore complessivo di 660.000 di euro per supportare la DG MOVE attraverso uno studio mirato a identificare le aree prioritarie fondamentali sulle Autostrade del Mare, oltre che attraverso l’organizzazione, gestione e follow up dei Forum MoS, di seminari, gruppi di lavoro, meeting e altre attività di comunicazione inclusive dell’utilizzo del portale di riferimento onthemosway.eu.

Il progetto ha una durata di 42 mesi.