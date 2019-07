Circle S.p.A., proroga closing da 30 giugno a 30 settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva proroga closing di Circle S.p.A da 30 giugno 2019 entro prossimo 30 settembre. Circle S.p.A. è società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi e lo sviluppo di soluzioni di automazione e digitalizzazione dei settori portuali e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con riferimento all’acquisizione fino al 100% del apitale sociale di 2BM S.r.l. (“2BM” o la “Target”) annunciata il 19 marzo 2019.

Fondata nel 1992, 2BM è specializzata nello sviluppo di soluzioni software per il settore marittimo/portuale; annovera tra i principali clienti varie agenzie e multimodal transport operator, fra cui l’agenzia di uno dei tre più importanti armatori a livello internazionale

Attraverso tale operazione, che riveste un significativo valore strategico, Circle potrà integrare la sua offerta per la Supply Chain dedicata alla logistica intermodale con il know how e le competenze verticali di 2BM nello sviluppo di soluzioni specializzate per agenzie marittime e nei servizi a supporto di compagnie armatoriali, fortemente complementari rispetto alla soluzione proprietaria di Circle Milos. Con un valore della produzione 2018 di 166 mila euro, 2BM ha registrato una crescita di circa il 24% sul 2017, un EBITDA di 40 mila euro e con una Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa 11.000 euro.

Dopo il closing, Luca Abatello diventerà Presidente di 2BM, con il controvalore dell'acquisizione per il 100% del capitale sociale della società target era già stato fissato in 95.000€. Prevista successivamente una "success fee", in funzione della crescita dell'EBITDA nel periodo 2019-2021. Si segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emittenti AIM.