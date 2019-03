Circle rileva 100% di 2BM

editato in: da

(Teleborsa) – Circle, società a capo dell’omonimo Gruppo, specializzata nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale, ha sottoscritto il Memorandum of Understanding con la società 2BM, con sede a Trieste, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della stessa.

La data del closing è prevista entro il 30 giugno 2019.

2BM è specializzata nello sviluppo di soluzioni software per il settore marittimo/portuale; annovera tra i principali clienti varie agenzie e multimodal transport operator, fra cui l’agenzia di uno dei tre più importanti armatori a livello internazionale.

Il controvalore dell’acquisizione per il 100% del capitale sociale della target è fissato in 95 mila euro (tale importo potrà subire variazioni in base alla liquidità della Target alla data del closing). Il pagamento del prezzo avverrà entro il 30 giugno 2019.

Il perfezionamento dell’accordo è subordinato al rafforzamento della partnership con i tre principali clienti. E’ poi prevista una componente ulteriore “success fee”, in funzione della crescita dell’Ebitda nel periodo 2019-2021.