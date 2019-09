Circle riceve incarichi da nuovi attori per supporto attivazione nuovi Fast Corridor

editato in: da

(Teleborsa) – Circle, realtà genovese che opera nell’ambito delle soluzioni di automazione e digitalizzazione dei settori portuali e della logistica intermodale, comunica, a partire da oggi, 10 settembre, l’attivazione, da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (delle procedure evolute dei Fast Corridor e la possibilità della richiesta di attivazione di nuovi corridoi.

Lo scorso 3 maggio 2019 l’Agenzia dell e Dogane ha pubblicato il nuovo disciplinare quadro riguardante i Corridoi controllati Fast Corridor dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario, per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall’Autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione.

Circle ha provveduto per tempo ad aggiornare ed evolvere i Corridoi controllati esistenti (gestiti tramite MILOS® Fast Corridor) per adeguarli al nuovo disciplinare. A partire da oggi, infatti, è disponibile in ambiente di esercizio la release aggiornata dei Fast Corridor ed è possibile procedere alla richiesta di attivazione dei nuovi Corridoi controllati.

Circle ha già sviluppato (e oggi aggiornato) una soluzione di gestione del Fast Corridor, «MILOS Fast Corridor», parte della Suite Milos® Global Supply Chain Visibility. Milos® GSCV è una Suite di servizi progettata per soddisfare le esigenze di Shippers e Freight Forwarder, in grado di fornire tutte le informazioni in ottica Door-to-Door utilizzando una dashboard interattiva. Il framework Milos®, digitalizzando e automatizzando lo scambio di dati tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella Supply Chain, consente già oggi di sfruttare procedure semplificate doganali come la procedura Fast Corridor in aggiunta ad altri processi logistici e doganali internazionali.

La piattaforma Milos® gestisce oggi ben 16 Fast Corridor, e Circle ha già ricevuto l’incarico da nuovi importanti attori per il supporto all’attivazione di nuovi Fast Corridor da un punto di vista di processo complessivo e di digitalizzazione.