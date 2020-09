Circle partecipa al progetto 5G-LOGINNOV

editato in: da

(Teleborsa) – Circle, società quotata all’AIM e specializzata nell’automazione e digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, partecipa al progetto europeo 5G-LOGINNOV.

Sviluppato all’interno del Programma Horizon 2020, il progetto esplora le opportunità per i porti derivanti dall’utilizzo della tecnologia 5G, proponendo un framework strategico innovativo. Più in particolare, il progetto include una nuova generazione di terminal 5G per

la Mobilità Connessa e Automatizzata (CAM), nuovi tipi di dispositivi Internet of Things-5G, data analytics, gestione del traffico di ultima generazione e sottoinsiemi di funzioni emergenti di reti 5G, a beneficio delle aree portuali e delle città-porto per fronteggiare le sfide future in termini di capacità, traffico, efficienza e tutela dell’ambiente.

Selezionata insieme ad altri 15 partner europei, Circle riceverà contributi pari a 296.625 euro per fornire servizi consulenziali sui processi logistici e condurre le attività legate alla promozione e alla dissemination del progetto.

Le innovazioni legate a 5G-LOGINNOV incrementeranno l’efficienza e l’ottimizzazione dei processi, nel rispetto della sostenibilità finanziaria e dei principi dell’economia, ponendosi al servizio del contesto ambientale urbano.