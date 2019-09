Circle, i risultati del primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Circle ha chiuso il primo semestre 2019 con un Valore della Produzione pari a Euro 2,6 milioni, registra un incremento dell’8,5 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 2,4 milioni).

L’Ebitda si attesta a Euro 0,7 milioni Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2018) mentre l’ebit è pari a circa Euro 0,45 milioni.

L’Utile Netto si attesta a Euro 0,35 milioni (Euro 0,38 milioni al 30 giugno 2018).

La Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 1,3 milioni (Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2018) per effetto della crescita legata alla evoluzione della piattaforma MILOS, all’integrazione delle soluzioni della acquisita Infoera, alle azioni di internazionalizzazione e al proseguimento delle operazioni di crescita per via esterna.