Circle, contratto da 200 mila euro per consulenza su rotte Irlanda-Francia-UK

(Teleborsa) – Circle, azienda quotata su AIM Italia e attiva nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, si è aggiudicata la gara per offrire la propria consulenza per lo sviluppo di International Fast & Secure Trade Lane (IFSTL) su diverse rotte che connetteranno l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito, supportando così la connettività

marittima nell’Atlantico e nel Bacino del Mare del Nord. Il valore del contratto per Circle è di circa 0,2 milioni di euro.

In particolare, sottolinea una nota della società, Circle supporterà il Marine Institute’s Irish Maritime Development Office, il Porto di Dublino e i Porti di Normandia per progettare un insieme di strumenti armonizzati e interoperabili che comprendano la modellizzazione del processo operativo, soluzioni software, linee guida operative e modelli di governance con l’obiettivo di incrementare il coordinamento multimodale nei porti e nella catena logistica internazionale sulle rotte che connettono l’Irlanda con la Francia e il Regno Unito.