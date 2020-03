Circle, CdA approva bilancio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Circle chiude l’esercizio 2019 con una Valore della produzione pari a Euro 6,1 milioni, in crescita del 27% (4,8 milioni al 31/12/2018) con aumento dei ricavi dalla vendita di prodotti proprietari (in particolare, Milos® e MasterSPED) pari all’80%.

L’Ebitda Adjusted pari a Euro 1,5 milioni (Euro 1,3 milioni al 31/12/2018) ed Ebit adjusted pari a 0,9 milioni (Euro 0,78 milioni al 31/12/2018).

L’Utile netto si attesta a 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31/12/2018).

La Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) pari a Euro 0,33 milioni si confronta con la liquidità per Euro 2,1 milioni al 31/12/2018 per effetto dei flussi legati agli investimentiin M&A, agli investimenti sulla evoluzione prodotti nonché alle attività non ricorrentidi sviluppo mercato e internazionalizzazione per un totale superiore a Euro 2,6 milioni con un impatto finanziario di circa Euro 1,8 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Circle ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 522.623, a riserva legale per Euro 165 e a nuovo per Euro 522.458.