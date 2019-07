CIR, KOS cresce in Germania e rileva Charleston

editato in: da

(Teleborsa) – CIR annuncia l’acquisizione, soggetta alle approvazioni antitrust, da parte della controllata KOS di Charleston Holding GmbH da EQT Infrastructure II Fund.

Charleston è attivo nella fornitura di servizi per anziani, con 47 strutture residenziali, per un totale di 4.050 posti letto e ricavi generati nel 2018 pari a circa € 152 milioni. Il controvalore dell’operazione ammonta a circa 90 milioni di euro ed esclude la proprietà immobiliare delle residenze sanitarie gestite da Charleston, che non sarà parte del perimetro dell’acquisizione.