CIR, crescita ricavi a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) – Nel primo semestre del 2021 l’attività di CIR ha registrato una netta ripresa rispetto al primo semestre 2020. I ricavi consolidati sono ammontati a 1.007,9 milioni, in aumento del 23,5% rispetto al primo semestre del 2020, nel corso del quale “gli effetti della pandemia da Covid-19 erano stati particolarmente significativi per tutte le attività del gruppo”. I ricavi sono in linea con quelli del primo semestre 2019 (+0,4%) e in riduzione dell’8,3% a perimetro equivalente.

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è ammontato a 172,3 milioni (100,1 milioni nel primo semestre del 2020) e rappresenta il 17,1% del fatturato, a fronte del 12,3% nel 2020.

Il risultato netto è stato positivo per 21,6 milioni (a fronte di una perdita di 30,4 milioni nel primo semestre 2020).

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2021, ante IFRS 16, ammonta a 41,4 milioni, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 (100 milioni) e al 30 giugno 2020 (285,6 milioni).

La posizione finanziaria netta della Capogruppo (incluse le controllate dedite alla gestione finanziaria), al 30 giugno 2021, è positiva per 405 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (391,7 milioni) e al 30 giugno 2020 (397,2 milioni).