Cipe: due milioni per Colosseo, uno per Parma capitale cultura 2020

(Teleborsa) – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha individuato il Parco archeologico del Colosseo come soggetto aggiudicatore degli “Interventi di tutela di piazza del Colosseo”, del costo di due milioni di euro. Lo comunica Palazzo Chigi, sottolineando che il Parco archeologico è stato scelto al posto di Roma Metropolitane. Assegnate anche risorse per un milione di euro alla città di Parma, “capitale italiana della cultura” per l’anno 2020.

Dal Cipe anche circa 48,3 milioni di euro a favore di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Autorizzato inoltre l’avvio dei lavori di un lotto della tratta ferroviaria Alta velocità Brescia-Verona e approvato il progetto preliminare del nodo Alta velocità di Verona, ingresso ovest, relativo alla linea ferroviaria Torino-Venezia.

Il Cipe fa sapere, infine, di aver “approvato il riparto per l’esercizio 2019 delle risorse destinate al cofinanziamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali e le Regioni e per le cosiddette funzioni orizzontali. Approvate, inoltre, Operazioni e rischi assicurabili dalla Sace”.