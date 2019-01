Cinque i morti nello scontro tra elicottero e aereo da turismo in Val d’Aosta

editato in: da

(Teleborsa) – Gravissimo incidente aereo a 2500 metri d’altezza nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta. Coinvolti un aereo da turismo e un elicottero privato, che stava effettuando il servizio di trasporto di sciatori in alta quota. I due velivoli sono entrati in collisione mentre sorvolavano il ghiacciaio del Rutor, al confine tra Italia e Francia, neila zona del Passo del Piccolo San Bernardo. I piloti, che impegnati in volo a vista, si sono accorti l’un dell’altro solo quando era ormai inevitabile l’impatto che ha provocato cinque vittime e due feriti molto gravi.

I corpi senza vita sono già stati recuperati dal soccorso alpino valdostano tempestivamente intervenuto con un elicottero della protezione civile sul luogo del disastro e trasferiti nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Altre due persone sono state estratte ancora vive dalle lamiere e traportate in gravi condizioni all’ospedale di Aosta. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’apertura di un’inchiesta è disposto l’invio sul posto degli ispettori incaricati di fare luce sulle cause dell’incidente.