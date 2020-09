Cinema, Zani (Tendercapital Productions): “Complimenti a Favino per straordinaria interpretazione

editato in: da

(Teleborsa) – “Complimenti a Pierfrancesco Favino che per la sua straordinaria interpretazione in ‘Padrenostro‘ è stato premiato con la Coppa Volpi come miglior attore alla 77ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia”. Lo ha detto Moreno Zani, Presidente di Tendercapital e produttore del film con Tendercapital Productions.

Tendercapital Productions è una società di produzione cinematografica, focalizzata sulla creazione di prodotti innovativi e autoriali. Nel consiglio di amministrazione di Tendercapital Productions anche Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications.

Il film di Claudio Noce racconta una storia vera ed è ambientato nel 1976 a Roma. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni quando assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Ed è proprio in quel periodo buio che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi). Un’amicizia che cambierà per sempre le loro vite.