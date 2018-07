Cinecittà, incendio negli studios: danneggiato il set di Roma Antica

editato in: da

(Teleborsa) – Un vasto incendio è divampato la scorsa notte, intorno all’una, all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà, in via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, sono andate in fiamme alcune scenografie e rivestimenti.

A farne le spese sono state le scenografie dell’Area Vecchia Roma, quella cioè dove sono presenti le ricostruzioni utilizzate per i film sull’antica “Caput Mundi”. Per fortuna, non si segnalano feriti.