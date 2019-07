Cina, utili di grandi società in calo: primo semestre con -2,4%

editato in: da

(Teleborsa) – Dalla Cina nuovi segnali di “calo”, seppur leggero, dell’attività economica. Stavolta il dato di flessione giunge dagli utili realizzati dalle grandi società, che nel primo semestre hanno subito una contrazione del 2,4 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno prima, per un totale complessivo di 2.984 miliardi di yuan (circa 389 miliardi di euro ai cambi attuali).

Sulla base del resoconto periodico pubblicato dall’ufficio di statistica cinese, i cali più rilevanti hanno riguardato le imprese a controllo pubblico (-8,7%) e quelle controllate/finanziate dall’estero o di Hong Kong, Macao e Taiwan (-8,4%). Gli utili del settore privato in generale hanno segnato un meno 6 per cento. Va rilevato in ogni caso che questa voce risulta molto piu’ volatile dei consueti indicatori macroeconomici, come quelle del Pil.