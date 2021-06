Cina-Usa, incontro Liu He-Yellen: sul tavolo ripresa economica e cooperazione

editato in: da

(Teleborsa) – Nella giornata di ieri il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen hanno avuto il loro primo incontro, in videoconferenza in video. Da ambo le parti è stato dichiarato che i due hanno discusso “francamente” di ripresa economica e cooperazione, oltre che di questioni particolarmente preoccupanti per entrambi i paesi.

Yellen, in particolare, ha presentato i piani dell’amministrazione Biden per “sostenere una forte ripresa economica e dell’importanza della cooperazione in aree che sono negli interessi degli Stati Uniti“, come ha specificato il dipartimento del Tesoro in una nota. Liu e Yellen hanno concordato che le relazioni economiche tra i due paesi sono “molto importanti”, hanno sottolineato i media statali cinesi. L’incontro arriva dopo quello della scorsa settimana, quando il vicepremier cinese ha parlato con la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai.